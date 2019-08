Marcelo Ríos dedicó ácidos comentarios a su ex preparador físico Manuel Astorga

11:17 El ex tenista escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que recibió una serie de comentarios de sus seguidores.

Marcelo Ríos se fue en picada contra el ex preparador físico Manuel Astorga, quien estuvo presente en el programa Fox Sports Radio. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el ex tenista dedicó duras palabras.

“Quiero felicitar a Fox Sports Radio por su gran sentido del humor y la manera de agarrar pal 'hueveo' en vivo al 'pobre hueón' de Manuel Astorga", comenzó

Y no se quedó ahí, y continuó con sus cuestionamientos. “Cómo es posible que Manuel Astorga, creyéndose un 'hueon vivo', no se dé cuenta que lo están 'hueviando' hace una hora. Qué pena que haya quedado como un 'huea' nuevamente para todo Chile. Espero mi invitación al programa, prometo no hablar 'huevadas'", remató.