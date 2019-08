Viviana Nunes reveló que fue abusada por su abuelo cuando era una niña

Viviana Nunes participó de un nuevo capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, espacio donde reveló que fue víctima de abuso cuando era una niña. Su relato causó impacto entre los demás invitados, pues el autor de los hechos había sido su propio abuelo.

"Entre los 8 y los 11 años yo fui abusada dentro del núcleo familiar, de mi hogar, por mi abuelo materno”, aseguró.

Con ello, contó que “esto se daba en una dinámica de visita del abuelo a la casa, se quedaba el fin de semana, tres o cuatro días. Si bien, no abusaba con el acto implícito del sexo, me mostraba, me hacía tocar y me tocaba", fue su relato.

En la actualidad, insistió en que “una niña de ocho años no sabe si eso es bueno o malo, si es correcto o no es correcto. Si no tienes esa persona de confianza, no le cuentas a nadie, te lo guardas. Una figura tan potente y poderosa como el abuelo, quien te tiene que brindar contención, apoyo, confianza", concluyó.