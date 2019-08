Marcelo Díaz rompió el silencio y habló de quiebre con Millaray: “No soy de los que cree en el matrimonio para toda la vida”

“Yo creo que si hay algo que podemos decir los dos sin ningún matiz es que el fruto de ese amor, que son nuestras hijas, es lo más maravilloso que nos dio la vida. Eso es lo más importante y eso al final te sostiene”, aseguró Marcelo Díaz, refiriéndose al quiebre de su relación de 7 años con Millaray Viera.

Según contó a Chilevisión, insistió en que solo tiene “palabras de reconocimiento”, para su ex pareja. “A mi Milla me cambió, me transformó. Soy mejor persona después de haber estado con ella, pero a veces no basta eso para que las parejas funcionen”, agregó.

Asimismo, insistió en que “nadie sale de una relación de 7 años sin tristeza, sin dolor, sin pena, sería mentir. No soy de los que cree en el matrimonio para toda la vida, pero cuando uno se empareja piensa que va a estar toda la vida, pero hay que seguir adelante”, indicó.

Por lo mismo, replicó que “a diferencia de un pololeo, nosotros fuimos una familia y hay cosas en las que nos vamos a tener que entender toda la vida y que queremos preservar”.