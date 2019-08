“¿Quién no ha dado jugo alguna vez en su vida?": Catalina Pulido se auto troleó tras polémica con Carabineros

Catalina Pulida estuvo presente en el café concert de Las Viejas Julias, de Patricia Maldonado y Raquel Argandoña. En la oportunidad repasó el altercado ocurrido con Carabineros.

Según contó a LUN, en la oportunidad decidió tomarse lo ocurrido con humor. “No puedes estar flagelándote todo el tiempo por las cosas que haces. No voy a llorar sobre la leche derramada. Ya hice todos los mea culpa que había que hacer. Ahora necesito avanzar”, dijo.

Incluso, una parte del show bromeó con la polémica, y aseguró que no querría “ponerse cinturón de seguridad aduciendo que si el avión tenía una emergencia se tiraba y aleteaba por los aires”.

“¿Quién no ha dado jugo alguna vez en su vida? La mala suerte es que a mí me grabaron y me viralizaron”, concluyó.