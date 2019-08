Faloon Larraguibel contó que no seguirá a Jean Paul Pineda al extranjero: “Una debe cumplir los sueños propios"

12:10 “Siempre lo he seguido, pero en esta ocasión se me ha hecho difícil porque me estoy replanteando todo", aseguró.

“Igual se fue hace poco y él me ayudaba mucho. Por ejemplo, cuando había que bañarlos, mientras los tenía en la tina él los secaba y les ponía pijama. O el tema de mudarlos, ahí nos turnábamos, me ayudaba mucho. Les cocinaba, los iba a buscar y dejar al jardín. Me hace falta, porque obviamente una se siente sola, es mi marido”.

Así abordó Faloon Larraguibel en La Cuarta, la partida de su esposo, Jean Paul Pineda, y el cuidado diario de sus tres hijos. El futbolística viajó al extranjero para seguir su carrera.

En este sentido, la ex Yingo, aseguró que “siempre lo he seguido, pero en esta ocasión se me ha hecho difícil porque me estoy replanteando todo. Es que es seguir los sueños de otra persona, y una debe cumplir los sueños propios, por eso sigo aquí, si no me hubiera ido ya con él”, comentó.