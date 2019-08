Jean Philippe Cretton estruja las horas por su buen presente televisivo: "Son días de harta pega"

Más de 12 horas pasa Jean Philippe Cretton cada día en Chilevisión. Pero cuesta que se queje. Sus intensas jornadas en el canal, donde actualmente lidera tres programas, son el reflejo del buen momento laboral que vive.

"Son días de harta pega", dice Cretton al teléfono durante una pausa entre programas. Pero no olvida los días en que renunció a Canal 13 por falta de proyectos. "Si bien es mucha pega, por momentos excesiva, se agradece igual. Cambié harto mi perspectiva de ver la pega después de lo que me pasó en Canal 13, donde estuve bien botado. De ahí en adelante agradecí siempre mucho tener la oportunidad de trabajar", explica.

De sus 34 años Cretton lleva 13 en televisión. Debutó en 2007 como notero en "CQC" y luego estuvo cuatro años en TVN. Pero fue "Mentiras verdaderas", en La Red, lo que lo puso en la mira de Canal 13, al que renunció en 2017, cuando arribó a Chilevisión, donde ha logrado instalarse como uno de sus principales rostros.

"Encuentro que he hecho una construcción lentita, una pega bastante silenciosa durante casi 13 años; entonces que lleguen estos momentos de reconocimiento es genial", comenta.

Su día comienza a las 7.30 de la mañana y tipo 9 llega a CHV para empezar la maratón: primero "Viva la pipol", el matinal que anima junto a Pamela Díaz, Felipe Vidal y Gabriela Hernández; después, a las 16.30, vuelve a salir al aire junto a Camila Recabarren en "Tu vida, tu historia", que debutó hace dos semanas.

A eso hay que sumarle "La noche es nuestra". Aunque el late show que hace junto a sus compañeros de matinal, Díaz y Vidal, está en una pausa, cuenta que ya están grabando nuevos capítulos, que aún no tienen fecha de estreno.

"Termino por lo general como a las 21.30 de la noche", detalla Cretton. Pero está contento. "Es bonito sentirse así, valorado por el canal. Me hace muy feliz; es como un espaldarazo a la pega", dice.

La verdad es que las jornadas que tengo ahora son tan extremas que no tengo tiempo para nada, ojalá que no tenga que ir ni al dentista (se ríe), si estoy literalmente todo el tiempo acá. Tuve una conversación con mi familia para explicarle a mi mujer y decirle: "mira, se vienen turbulencias pero de las turbulencias bonitas, y voy a estar desparecido por un tiempo". Porque me pasa que llego a la casa, alcanzo a conversar un rato con ella y ya estoy raja al tiro. Son jornadas bien extenuantes pero bien enriquecedoras en lo personal.

El éxito de "La noche es nuestra", que debutó en enero de 2018, hizo que CHV apostara por segunda vez en la formación Díaz-Vidal-Cretton. "Viva la pipol" entró en la pelea por el rating matutino el 11 de marzo e instaló al periodista en la elite de los animadores de matinales.

Bien, es como experimental porque hay que ir acomodando las piezas. El público de la mañana es muy difícil, es como un pez resbaloso, cuesta agarrarlo. Hay días en que gusta más la diversión, otros que gusta el drama, entonces es muy difícil ir siguiéndole la pista a eso. Pero disfrutamos mucho haciendo el programa y tratamos de ser una alternativa.

Los veo mucho más que a mi familia. Hay una relación de mucho cariño por lo mismo, pasamos tanto tiempo juntos que no queda otra (se ríe). Por otro lado, somos súper distintos. Somos personas que probablemente si no trabajáramos juntos sería muy difícil que nos encontráramos y eso lo aprovechamos como una gran ventaja. Creo que el trío se estructura en base a eso, a nuestras diferencias.

Sí, hubo un tiempo en que fue demasiado, en que ya nos veíamos todo el día y más encima nos íbamos a tomar unos tragos en la noche. Hay mucha buena onda y buena onda genuina. Soy un defensor de la idea de que para que un programa sea entretenido, primero tiene que ser entretenido para los que lo hacen.

No, casi nada en realidad. Creo que me había tocado entrevistarla alguna vez, pero no teníamos una relación tan cercana como la que estamos estructurando ahora. Bueno, el hecho de tener un proyecto en conjunto hace que uno hable otras cosas, se comparten otros intereses, así que ahí estamos, en ese camino.