Leo Méndez Jr. publicó fotografía a través de su Instagram denunciando haber recibido una golpiza

10:45 "Este personaje anoche me golpeó, me dejó varios moretones en el rostro. Por favor se los pido, ayúdenme, a denunciar esta cuenta", escribió, mostrando el rostro de quien lo habría agredido.

Leo Méndez Jr denunció a través de su cuenta de Instagram haber sufrido una golpiza. El hermano de Steffi Méndez, que reside desde hace años en Suecia, reveló la identidad de quien lo agredió a través de la misma red social.

Minutos después, publicó una fotografía de su rostro, con diversas heridas.