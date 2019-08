Marcial Tagle impactó con revelación: “Yo soy adicto a las drogas y al alcohol hace 15 años”

11:17 "Me interné un mes. Después estuve en terapia ambulatoria dos años y después seguí con el psiquiatra. Hice un periodo de cinco años de trabajo y he vuelto con psiquiatra en forma esporádica por un mes", contó el marido de Luz Valdivieso.

El actor Marcial Tagle estuvo presente en el estelar “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde reveló haber sorteado una dura lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol.

“Yo soy adicto a las drogas y al alcohol hace 15 años, o sea, toda la vida yo creo. Pero sí poh. (…) Hace 15 años. No, ya no. Me interné un mes. Después estuve en terapia ambulatoria dos años y después seguí con el psiquiatra. Hice un periodo de cinco años de trabajo y he vuelto con psiquiatra en forma esporádica por un mes, dos meses”, contó.

El proceso fue complejo, tanto para él como para su esposa, Luz Valdivieso. “Abrí un restaurante con mi familia y yo era el representante legal. Abrí el restaurante un viernes y me acosté, así por hacerla corta, el domingo como a las siete de la tarde. Y el lunes a la nueve de la mañana me fui en moto a una clínica y les dijes, ‘ya, weón, háganse cargo de mí, porque así no voy a llegar a ninguna parte’. Y despabilé poh, weón”.