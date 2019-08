Nati Mandiola aseguró que en dos oportunidades Alexis Sánchez la invitó a salir

La ex Fox Sports y actual panelista de Intrusos, Nati Mandiola, dijo esta jornada que recibió dos llamados de Alexis Sánchez para invitarla a salir.

Mandiola aseguró que las instancias ocurrieron en distintos períodos y que en el primero de ellos "estaba soltero. Yo estaba en Calle 7. Lo vi una vez en una discoteque, rodeado de mucha gente".

La panelista dijo que Sánchez le pidió el teléfono suyo a una amiga, "pero ella no me dijo", y añadió que el futbolista la invitó a juntarse con él el día siguiente.

"Hubo algo que no me gustó y di un paso al costado: me invitó a su casa. Era un desconocido para mí y no me iba a ir a meter a su casa", añadió Mandiola.

La panelista de Intrusos dijo que la segunda oportunidad se dio también mientras ella participaba de Calle 7, y que entonces, fue mediante un productor del espacio, que le mandó a decir que quería juntarse con ella y que "incluso me quería invitar a viajar".