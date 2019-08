Claudia Schmitd recordó cuando fue con "El Chispa" a pedir hora al Registro Civil: "Quería jugar. Yo lo usé y lo reconozco"

09:05 "Pedimos la hora, aunque yo sabía que no podíamos casarnos. Me sirvió para mi entretención personal", dijo la modelo al narrar un episodio de su relación con el ex participante de "Mundos Opuestos".