Catalina Pulido tras polémica con Carabineros: “La gente es súper dura, es súper mal educada”

13:46 La actriz visitó el programa "No Culpes a la Noche" de TVN y comentó que luego del incidente también ha recibido "harto cariño desinteresado".

La actriz Catalina Pulido comentó en el programa No Culpes a la Noche de TVN, que “la gente es súper dura, es súper mal educada, es súper poco empática”, refiriéndose a su estado emocional luego de haber protagonizado un incidente con Carabineros el cual motivó su despido del programa “Intrusos”.

Lee también: Catalina Pulido: “La cagué, di jugo y lo asumo”

La ex panelista del espacio televisivo de La Red también señaló que ha recibido “harto cariño desinteresado” y que ha tenido “una súper buena recepción” en el café concert al cual fue invitada por Paty Maldonado a participar.

En su visita al canal, la actriz además contó: “Mira, yo estuve un ratito ahí en el fango pero me dura poco, yo no soy una mina depresiva, soy super tirá pa arriba, de hecho creo que ese es mi gran problema, que no enfrento mucho los problemas”.

Cabe señalar que en el late, Pulido reconoció su error y dijo que “ahora me estoy haciendo cargo porque sí, colapsé, pelé el cable y ahora estoy en la conducta regular”.

Lee también: Catalina Pulido: “La cagué, di jugo y lo asumo”

Finalmente, reveló algunos detalles ocurridos en el incidente con Carabineros y relató que “ya habíamos tenido las disculpas necesarias de ambas partes, en la interna. Todo el juicio posterior fue muy sobre actuado. He conocido famosos que hacen otras cosas y delitos graves y ni si quiera salen en las noticias”.

En relación a su salida de Intrusos mencionó que “es penca, pero es para mejor”.