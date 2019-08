El crudo relato de Francisca García-Huidobro y Jennifer Warner tras sufrir acoso laboral

La conductora del programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", Francisca García-Huidobro junto a la invitada Jennifer Warner conmovieron a los televidentes tras relatar un crudo episodio de acoso laboral que vivieron al trabajar en SQP.

En una profunda conversación, Warner empezó a relatar los duros maltratos que vivió en TV por parte de su jefe. De hecho, en ese momento la conductora del programa hizo un mea culpa y expresó que “nos equivocamos nosotros en no haber parado eso en su momento”.

A lo que Jennifer, quien ahora es coach neurolingüística, contó que “a mí me costó tener que enfrentarme a todo un equipo después de un post natal y sentir que se me venía todo encima. Sentí que no era validada por mis compañeros y decidí cambiar de giro”.

En ese momento, Francisca García-Huidobro se confesó y relató que “yo no perdí el trabajo pero perdí como 10 kilos. Yo me fui de ese programa pesando 41 kilos y hoy peso 49 kilos, imagínate con ocho kilos menos de lo que peso ahora”.

“Después de algunos años me di cuenta del daño profundo que me había hecho pasar por esa violencia (…) Nunca más permití que nadie me hablara de esa manera, ni con ese tono, ni me tratara de esa forma. Me cuesta creer que esa persona sigue trabajando con seres humanos”, aseguró la periodista.

Además, realizó un mea culpa por no haber hecho algo a tiempo. "Siento que nos equivocamos todos, nosotros, nuestros compañeros hombres. En naturalizar esto, en llegar a trabajar todos los días sabiendo lo que te iba a pasar (…) Es muy oligofrénico trabajar de esa manera”.

Finalmente, la conductora muy emocionada concluyó que “hace mucho que no recordaba esa época, y ahora que lo recuerdo me emociono, me da pena. Me doy pena yo en ese momento…”.