Doctora Cordero le respondió a 'Luli': "Ella no ha terminado su enseñanza media"

Nicole Moreno, más conocida como Luli, criticó duramente a María Luisa Cordero al manifestar que "no tiene ética ni es profesional" en el Late de TVN.

Lejos de terminar con la polémica, Cordero le contestó a "Luli" y afirmó en el programa de La Red, Mentiras Ocultas, que “yo me alegro que haya ampliado su manejo lingüístico porque la palabra ‘ética’ supongo que entenderá lo que es (…) le quiero repetir que yo hice seis humanidades -ella no ha terminado su enseñanza media, entiendo-, seis preparatorias, siete años y medio de medicina, cinco años de becas y tengo múltiples pasantías de post títulos y posgrados. Y trabajé 25 años en el hospital psiquiátrico”.

“Que ella ponga en duda mi formación a mí no me toca. La lista de mis enemigos la escribo yo y esta señorita no es mi enemiga. Yo sí le caigo mal a ella“, cerró María Luisa.