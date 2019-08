Mon Laferte criticó a Youtube por censura del vídeo de su nuevo single

21:02 Su nueva composición habla sobre la menstruación lo que no ha podido acceder al apartado de publicidad por contener imágenes de sangre.

La cantante nacional, Mon Laferte, crítico la a través de su cuenta oficial de Instagram la plataforma Youtube por la censura que sufrió el video de su último sencillo "Canción de mierda".

Su nueva composición habla sobre la menstruación lo que no ha podido acceder al apartado de publicidad por contener imágenes de sangre.

La intérprete de "Mi buen amor" expresó que "seré breve, @youtube no acepta poner pauta a mi videoclip cancion de mierda ya que tiene “sangre” me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú".

"Teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc... con pautas millonarias que producen millones de views. Así funciona la industria parece. me pongo de pie para aplaudir la doble moral", añadió Mon Laferte.

A cuatro días de su lanzamiento el video de "Canción de mierda" acumula más de un millón y medio de visitas en Youtube.