Ignacia Michelson se enteró hace una semana de que le inyectaron metacril en los glúteos

La modelo y ex participante de "Resistiré", Ignacia Michelson, deberá someterse a una cirugía, para retirar 150 ml de metacril que le fue inyectado en los glúteos en un procedimiento estético que se realizó hace tres años en una casa que recientemente fue clausurada por la municipalidad de Las Condes.

En conversación con LUN, Michelson relató que en ese entonces, le dijeron que lo que le sería inyectado sería ácido hialurónico y que tras salida del programa de Mega, "me dolían los glúteos cuando me sentaba. Pensé que era muscular, pero después vi que me salieron unos porotitos y unos hoyos, así como celulitis. El dolor comenzó a hacerse más fuerte. De hecho ahora cuando manejo, tengo que ponerme un cojín".

Producto del dolor la joven recurrió a la consulta del médico Sebastián Puchi, quien descubrió lo que tenía realmente en su cuerpo. "Me afligí, me dio pena y pensé 'cómo no me di cuenta de que no era normal hacer algo así en una casa", dijo Michelson.

La modelo además dijo que se había realizado la inyección en los glúteos pues "yo no tenía nada de glúteos. A los 16 años me puse (355 cc.) de silicona en las pechugas y me veía súper desproporcionada".

El médico que atendió a Michelson y que realizará la cirugía para retirar el metacril, dijo a LUN que en el caso de la modelo, el producto es poco y está alojado en la grasa, y que se saca mediante una cirugía endoscópica, a través de un pequeño corte.