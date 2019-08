Coté López mostró cuál será la ropa que deberá vestir mientras viva en Arabia Saudita

13:04 La modelo aseguró que el cambio, lo encuentra “genial” y “maravilloso”, pues “lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme".

María José López, ya se encuentra junto a su familia en Jeddah, Arabia Saudita, luego de que su esposo, Luis Jiménez, aceptara jugar en el club Al-Ittihadpor.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía donde muestra cuál será su nueva forma de vestir. Y es que el país se caracteriza por mantener una serie de restricciones para las mujeres.

Por lo mismo, en la imagen se le ve con una túnica, que la cubren desde el cuello, hasta los pies. “Probándome mi nueva ropa", escribió.

Fue más tarde, donde la modelo profundizó sobre el tema, contando a Página 7 que lo encuentra “genial” y “maravilloso”, pues “lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme".

Con ello, agregó que no tendrá que usar velo para cubrir su cabeza, pues no es obligación para las extranjeras. “Pero sí tendré que usar abaya (túnica) que me tapa del cuello a los pies".