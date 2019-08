Mon Laferte fue censurada por Youtube y reclamó "doble moral"

La cantante Mon Laferte reclamó contra Youtube a través de su cuenta de Instagram y comentó que la plataforma "no acepta poner pauta a mi videoclip #canciondemierda ya que tiene sangre"La interprete agregó: "Me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo, realmente me parece insólito que en el 2019 la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú".Cabe señalar que según la artista, su último sencillo habla sobre la menstruación y no ha podido acceder al apartado de publicidad por contener imágenes de sangre.Laferte también dijo en su publicación en la red social "me pongo de pie para aplaudir la doble moral" haciendo referencia a "la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc", que promociona y difunde la industria musical.