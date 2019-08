El "Chispa" le respondió a Claudia Schmitd: "Quizás aún no me ha olvidado"

09:22 Respecto del anillo que la modelo aeguró que recibió de su parte, el ex chico reality aseguró que "nunca me lo devolvió y era de mi bisabuela", luego de que su ex pareja revelara detalles de la relación y dijo haberlo utilizado.

Juan "el Chispa" Lacassie, en conversación con La Cuarta, abordó los dichos de su ex pareja, la modelo Claudia Schmitd, quien en una entrevista televisiva, dijo que lo había utilizado, y entre algunos de los pasajes de la relación, recordó que el ex chico reality le regaló un anillo y que pidieron hora en el Registro Civil.

"Pedimos la hora, aunque yo sabía que no podíamos casarnos. Me sirvió para mi entretención personal", dijo la modelo, quien añadió que "quería jugar. Yo lo usé y lo reconozco".

En sus dichos a La Cuarta, Lacassie dijo que "yo estaba realmente enamorado, era un sueño hecho realidad, pero así es la vida, así es el amor".

"Me costó mucho superar todo esto, pero a esta altura ya está en el olvido. No pensé que alguien sería capaz de seguir haciéndome daño después de seis años. Está casada y feliz, por lo que ella me contó hace poco… pero quizás aún no me ha olvidado", añadió.

Sobre el anillo que Schmitd dijo que le regaló, Lacassie sostuvo que "nunca me lo devolvió y era de mi bisabuela". Al respecto, consultada por el medio, la Schmitd desmintió el hecho y aseguró que "el anillo lo compró en una tienda súper reconocida, fuimos los dos a comprarlo".