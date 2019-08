Las confesiones de Japi Jane: “Una mujer me dijo: ‘mi esposo dura tres minutos, ¿es precoz o no…?"

Un nuevo capítulo del programa de CHV, "La divina comida" , que tuvo como invitados a Karim Butte, Amaya Forch Pastelito Maluenda y Jane Morgan. Ésta es la última más conocida como la emprendedora que dio vida a la tienda "Japi Jane" que el emprendimiento de juguetes y artículos para divertirse y mejorar la sexualidad que se convirtió un éxito.

En el espacio Jane confesó cómo empezó con su emprendimiento y cómo las personas le hacían preguntas sobre sexo, lo que le motivó a hacer un diplomado en sexualidad humana.

“A la semana ya me habían preguntado tantas cosas. Por ejemplo, una mujer me dijo: ‘mi esposo dura tres minutos, ¿es precoz o no?’, y yo no sabía la respuesta. Dije ‘déjame averiguar’. Y tantos ‘déjame averiguar’, que me fui a hacer mi diplomado en sexualidad humana, que no había, había como tres sexólogos", contó Jane.

Finalmente, manifestó que “me puse a estudiar, porque al final dejé de ser Jane y me convertí 100% en Japi, que es una persona que no solamente vende. De hecho, yo tenía pega, no necesitaba la plata, no emprendí para eso. Era como una misión social. En el camino fui haciéndolo más rentable”.