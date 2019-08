Carola de Moras y su salida de Chilevisión: ""El tiempo siempre te ayuda a mirar las cosas y claramente me confirma que fue una súper decisión"

Aunque a ella misma no le gusta verlo como un regreso, lo cierto es que Carolina de Moras lleva nueve meses alejada de la televisión. Y hoy, tras su comentada salida de Chilevisión en noviembre del año pasado, la animadora volverá a estar en pantalla de lunes a viernes con "Cosas de Mujeres", que conducirá en TV+ junto a Daniela Kirberg.

Se trata de un espacio dedicado a temas de estilo de vida, similares a los de Moom, el sitio web que De Moras lanzó después de que decidió dejar CHV, donde lideró por cinco años el matinal y llegó a convertirse en la animadora del Festival de Viña del Mar.

Hoy, nueve meses después de esa radical decisión, la exmodelo dice que está feliz, sobre todo con la libertad que le da ser la productora ejecutiva de este programa, que armó junto a dos socios.

"La idea de este programa nació de una invitación que se me hizo a hacer una como proyección de mi página web Moom y hacerlo un programa", dice De Moras, que de inmediato pensó en su amiga hace más de 20 años, "desde antes de que se casara con Julián (Elfenbein)".

Cuenta que con Kirberg se conocieron cuando eran modelos y que son tan amigas, que "de hecho fui una de las organizadoras de su despedida de soltera": "Nos conocemos harto".

Todo el mundo habla de regreso cuando tampoco ha pasado tanto tiempo, es como raro, pero en realidad yo estuve hasta finales del año pasado en televisión. Estoy más contenta de poder hacer y tener la libertad de hacer un programa con temas que a mí me gustan, que veo que mis seguidores en redes sociales y que muchas mujeres comentan. Entonces sentir que puedes hacer eso, que no estás sujeta a un rating, a las exigencias de cumplimientos comerciales, pucha, te da una libertad enorme y una felicidad.

Yo creo que acá también tenemos una apreciación de que cómo uno va a salir de lo seguro y de lo mediático, "cómo te volviste tan loca de hacer eso"; a mucha gente le pasa. Otros me dicen "te pasaste lo valiente, yo no me hubiese atrevido nunca"; de hecho, hoy día estuve con una persona que me dijo: "Te pasaste, yo nunca lo habría hecho". Yo en ese sentido soy más arrojada y no mido tanto si estoy adentro o estoy afuera, yo mido lo que me hace sentido con lo que voy sintiendo y a mí me gusta hacer un aporte, sobre todo cuando uno trabaja en medios. Es importante lograr ser ese aporte.

Obviamente el tiempo siempre te ayuda a mirar las cosas y claramente me confirma que fue una súper decisión y que todas las cosas pasan y tienen que pasar y uno toma decisiones de repente sin saber hacia dónde se dirigen, pero el tiempo te permite ver las cosas con más claridad. Entonces sí, estoy contenta, estoy feliz de hecho, estoy súper, súper contenta.

Yo creo que hacer matinales es algo súper entretenido, porque es enriquecedor, porque estás en la actualidad del día a día de lo que está pasando; lo que pasa es que hoy día yo creo que es más complicado porque están todos con la pelea del punto a punto, entonces se pierde un poco eso. Yo creo que hoy día están todos buscando esa tecla para replantearlo y rearmarlo. Creo que cuando encuentren esa tecla va a volver a ser muy atractivo volver a estar en matinal.

¡Imagínate! Sí, todo puede ser y me encantaría que todo pueda ser, soy así de abierta. Aquí hay que disfrutar y hay que atreverse. La vida no puede ser sólo una cosa y una decisión y momentos buenos y malos, tiene que tener de todo tipo de sensaciones.