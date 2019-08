Fernanda Figueroa le envió mensaje a Daniella Chávez tras triunfo de O’Higgins: “Twittea ahora po”

Fernanda Figueroa llegó hasta el Estadio El Teniente de Rancagua a presenciar el partido entre O’Higgins y Colo Colo. El resultado fue positivo para los locales, pues se impusieron por la cuenta mínima y la hija del Fantasma increpó a Daniella Chávez en una historia de Instagram. “Twittea ahora po”, escribió y etiquetó a la conejita Play Boy, quien ha criticado en distintas ocasiones al entrenador por el desempeño de su elenco en el torneo local.

Luego, por la misma plataforma, agregó: “Para la gente que me dice que no me rebaje respecto a mi historia pasada, les digo que una persona que agrede o habla mal de cualquier miembro de mi familia no se merece nada de mí. Lo único que estoy haciendo es defender a una de las personas que más amo en este mundo que es mi papá”.