Raúl y José Luis Roma de "Río Roma": "No puede ser que la balada deje de estar de moda"

En tiempos en que los mayores representantes de la música romántica han cruzado hacia la vereda del popular género urbano, el dúo mexicano Río Roma -conformado por los hermanos Raúl y José Luis Roma- enarbola con orgullo la bandera de la balada.

El dúo está de paso por Chile para promocionar "Yo te prefiero a ti", sencillo en el que colaboraron con la también mexicana Yuridia y que es un adelanto de su próximo disco de estudio, "Rojo".

"'Yo te prefiero a ti', es un balada muy Río Roma, creo que habla mucho de lo que es el disco", adelanta a hoyxhoy José Luis, el mayor de los hermanos. "Es un gran primer sencillo para que la gente vea que seguimos defendiendo la balada, sobre todo en este tiempo en que todo el mundo está girando hacia lo urbano, es algo importante", agrega.

José Luis: Porque creo que como artistas, pero también como seres humanos, no puede ser que la balada deje de estar de moda. No tenemos nada en contra del género urbano, de hecho nos gusta, a Raúl no, a mí sí me gusta mucho, me parece muy genial cuando no se pasa de la línea, pero nosotros somos románticos, somos baladistas, entonces cantaremos baladas toda la vida. Románticos en tiempos de reggaetón. Sé que no somos los únicos que estamos defendiendo la balada, pero es nuestra identidad.

JL: Sin duda Luis Miguel, Cristián Castro, Alejandro Fernández, Vicente Fernández. Nosotros crecimos como con los dos mundos. Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, (Ricardo) Arjona, que hoy mucha gente se burla de él pero a mí me parece que hacía unas cosas increíbles en sus primeros discos. Por ahí está.

Como lo suyo es el romanticismo, varias de las canciones de Río Roma han sido parte de la banda sonora de teleseries. De hecho, en Chile terminaron de hacerse conocidos en 2014 cuando la teleserie de Mega "Pituca sin lucas", musicalizó una de sus historias de amor con el tema "Mi persona favorita".

J.L: Como mexicanos, aunque no vimos muchas novelas, vives con eso, es parte del ADN mexicano, las novelas; entonces sí, termina siendo así, como parte de una escena y se ha vuelto realidad eso. De hecho "Mi persona favorita" aquí estuvo en una teleserie que explotó. Hoy se hacen menos novelas, en México ha bajado muchísimo, pero una buena canción en una buena novela siempre será interesante. Creo que cuando la gente relaciona música con una pareja ideal es lo que todos queremos, se vuelve como un cuento. Ojalá que pronto nos vuelva a pasar, aunque parece que sí, que viene algo interesante.

El próximo 20 de septiembre Río Roma comenzará en su natal México su Rojo Tour, la gira en que presentarán su nuevo álbum, que esperan venir a presentar muy pronto a Chile.

Aunque "Yo te prefiero a ti" es una balada que se mantiene en el sonido que el dúo ha mostrado desde su disco debut "Al fin te encontré" (2011), José Luis, que de los dos hermanos es el que compone las canciones, asegura que "Rojo" traerá nuevos ritmos y también será el más intenso de sus trabajos.

"El disco va a tener muchas colaboraciones, trae un nuevo sonido pero sin descuidar lo que somos", adelanta. "Creo que con un cuarto disco puedes experimentar ciertas cosas. Vamos a decir las cosas ya de una manera más, como son las cosas, vamos a decir algunas palabras que quizás la gente no se imaginaba que íbamos a decir", añade.

"El disco va a ser un poquito menos tierno, va a tener más desamor", resume.

J.L: Sin duda Viña del Mar ha sido de lo más hermoso de nuestra carrera, una noche inolvidable. Por supuesto que nos encantaría regresar, lo gozamos mucho. Lo único que cambiaríamos de ese día es que salimos a cantar demasiado tarde y eso cambia todo, es una cosa muy extraña. Lo hemos conversado con otros amigos que les ha pasado y sí, morimos por cantar a una hora normal. Nos morimos por volver a tener la oportunidad de estar de nuevo en Viña.

Raúl: Aun así tenemos muy buenos recuerdos de ese escenario, de Viña. Y ojalá que pronto podamos volver, sería un buen momento con este disco.

Aunque lo suyo son las baladas, el dúo mexicano tiene en mente la grabación de un disco de mariachi, con el que buscarán "volver a los orígenes", según explica Raúl. "Nosotros crecimos escuchando mariachi", complementa su hermano José Luis, que asegura que "Raúl canta mariachi padrísimo, no es fácil cantar mariachi, él lo hace muy bien". Y cuenta que él mismo compuso una canción de ese género mexicano para Alejandro Fernández que "pronto va a sacar algo de mariachi".