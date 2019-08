Renata Bravo no pudo borrar su nombre del supuesto vídeo porno: "Estas cuestiones son difíciles"

En enero se filtró un vídeo pornográfico donde supuestamente la protagonista del clip es Renata Bravo. Tras aclarar de que ella no era, la actriz decidió hacer una denuncia a la PDI para quienes fueran los responsables de poner su nombre.

La actriz publicó un vídeo en sus redes sociales donde cuenta muy decepcionada que es muy complicado sacar su nombre del vídeo.

"Me citaron a la Fiscalía de Las Condes y me fue más o menos no más. Estas cuestiones son difíciles. Me explicaba el fiscal que no es un crimen porque no hay menores de edad involucrados y que es muy difícil que saquen mi nombre porque son páginas internacionales, así que es un cacho encontrarlos" detalló Bravo.