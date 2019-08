Daniella Chávez presentó su nuevo negocio de redes sociales: $140 por videollamada en Snapchat

10:15 Además, la modelo ocupa otras modalidades como Premium Snapchat y Platinum Snapchat donde pueden agregarse a redes sociales y tener más interacción. Aseguró, que ella no hace desnudos y en el momento que la conversación es "subida de tono" le pone fin al diálogo.

En una conversación con el diario LUN, la modelo hiclena Daniella Chávez contó su nueva "modalidad de negocios" a través de su red social conocida como "Snapchat" donde cobra por vídeos y fotos suyas que luego de unas horas se borran.

"Tengo Snapchat (red social de mensajería directa que permite el pago directo entre los creadores de contenidos y usuarios) hace como 4 o 5 años cuuando en América Latina nadie la usaba, la ocupaba por los filtros de caras de perritos, al tiempo me di cuenta de cómo sacarle provecho a la red social porque en EEUU esta aplicación pega muy fuerte. Entendí que podía generar algo más" comenzó su relato.

Al ser consultada sobre cómo le saca provecho a la red social, la ex chica playboy explicó que "Ofrezco servicios vía Snapchat a mis seguidores. Me ha resultado rentable... Antes yo trabajaba con mi página web y cuando subía material se robaban las fotos y los vídeos y los ponían en otros lados. En cambio, en Snapchat los usuatios pueden ver mis mensajes directos sólo dos veces antes que desaparezca el contenido que les ofrezco por un pago. El sistema también me avisa si le sacan pantallazos al contenido".

La modelo además contó que hay tres modalidades de interacción pagada a nivel mensual con sus seguidores. Una se denomina Premium Snapchat y su valor es de 35 mil pesos chilenos y corresponde a un reality de su vida personal, "les saludo, les muestro a veces lo que desayuno, mis idas al gimnasio en vídeos y fotos que no subo a mis otras redes sociales. Sólo contenido exclusivo" detalló, la modelo chileno.

La segunda modalidad se llama Platinum Snapchat que tiene un costo de 281 mil 500 pesos que consiste en un servicio que además de lo que publica en Snapchat, agrega a sus "clientes" a otras redes sociales, además existe una interacción con sus fans. "El contenido que yo ofrezco en Snapchat es más para mayores de edad, acá se puede jugar un poco más con la sensualidad. Todo el día estoy grabandome para mis redes sociales y trabajo harto para verme linda porque ellos pagan para ver una especie de fantasía", aseguró Chávez.

La última modalidad se denomina Snapchat video call y es ofrecida por 140 mil 700 pesos chilenos, la que consiste en una videollamada de 10 minutos donde conversan entre ellos en privado. "Es como tener una conversación normal con alguien. Además ya me conocen un poco", manifestó la modelo.

Finalmente, aseveró que ella no hace desnudos y en el momento que la conversación se torna "subida de tono" Daniella explica a sus usuarios que no es parte de los contenidos y si insisten ella pone fin a la conversación.