Christell se quebró en transmisión de Rojo: “Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición"

Una de las últimas en integrarse al clan "Rojo" fue Christell Rodríguez, la joven llamó la atención con su regreso al espacio y no dejó indiferentes en su debut que no fue lo que ella esperaba, pues el jurado la calificó con un promedio de 5,3.

Tras recibir la nota, la cantante expresó entre lágrimas que “tuve problemas con la presentación, pero esto es así. Espero que la próxima sea mejor”. Sin embargo, contó que su pena no era s+olo por la notaque recibió.

“Es un tema personal que tiene que ver con mi exposición. Es algo ajeno a la competencia, me estuve aguantando todo el día. Es algo que no me debería afectar, pero llega un punto de quiebre“, relató.

“Sé que me la puedo, llevo muchos años luchando por una oportunidad y lo seguiré haciendo, porque es lo que amo”, añadió la joven.

Luego del descargó que tuvo Christell, los usuarios de Twitter la apoyaron.

“Christell es un gran talento..ella no está así por lo de la capilla,si no por la gente ociosa que se burla de su peso. Solo decir que la aplaudo por lo buena cantante que es y por lo buena comunicadora. Vamos Christell ignora a los ociosos mala onda y mala clase", fue uno de los mensajes.