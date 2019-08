Icha Sobarzo impactó en Instagram con cambio de look

María Isabel Sobarzo, más conocida como "Icha", dejó atrás su larga cabellera y se unió al corte de moda.

La bailarina publicó una fotografía de su cambio de look en su cuenta de Instagram, donde fue aplaudida y se llenó de elogios por parte de sus seguidores.

"Siento que me saco un peso de encima cada ves que me corto el pelo, me encanta!!!! Atravete a cambiar de colores y cortes, te da nuevas energías", fue el mensaje que escribió junto a la postal.