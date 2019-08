Carlos Vives: “Arturo Vidal prometió que conocería mi barrio en Colombia”

Hace un par de semanas el cantante Carlos Vives sorprendió en las redes sociales al colgar un video junto al seleccionado nacional Arturo Vidal. En el contenido, el rey del vallenato hablaba del compromiso del jugador del Barcelona con Tras la Perla, una fundación que el cantante lidera junto a su mujer, la ex miss Colombia Claudia Elena Vásquez, y que busca revitalizar Pescaíto, el barrio en Santa Marta de donde es oriundo el colombiano.

Ayer -con el apoyo de Directv y Latam, además de otras empresas colombianas- la fundación Tras la Perla inauguró una Ludoteca, proyecto que abarcó 2 meses de construcción y 4 días de un voluntariado. Trabajo final que impactará en 1.200 niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Pescadito, cercana al puerto de Santa Marta y donde viven unas 17 mil personas.

El video subido en Instagram y Twitter, incluso generó que muchos en Santa Marta pensaran que Vidal estaría en la inauguración, pero no fue así. De hecho, nunca estuvo anunciado.

En conversación con SoyChile.cl a minutos de inaugurar la ludoteca en Pescaíto, Vives desclasificó detalles de esa conversación que se dio en Estados Unidos y que tuvo por objetivo conocer los planes que tiene la Fundación del Barcelona y qwue se podrían replicar en la zona. Vives contó que el barrio no le fue desconocido para Vidal, pues también de ese sector es oriundo Falcao e históricos como Carlos “El Pibe” Valderrama.

Y sobre la historia del barrio, ubicado a un costado del puerto de Santa Marta y en una condición de vulnerabilidad y abandono, Vives dijo que Vidal se había sentido “identificado”. “Pasamos una noche muy especial. A veces uno piensa que esa juventud no puede hablar cosas profundas, pero hablamos cosas muy profundas”, dijo.

Agregó Vives que “a veces tú dices, ‘qué le va a importar Pescaíto o que Carlos Vives le cuente la historia de su barrio a ellos’, pero sabes, de corazón estuvieron oyéndome, identificándose. Me produjo una súper buena impresión”.

Y sobre un compromiso real, el cantante colombiano dice que quedó. comprometido. Dijo que vendría. “Arturo Vidal prometió que conocería mi barrio, de hecho le dije no me vas ni a reconocer cuando te vuelva a ver, y me diga ‘Carlos Vives vamos a Santa Marta y me diga, quien es Carlos Vives”.

El cantante también hizo un llamado a artista y deportistas a hacer actividades como él con Tras la Perla. “Acá hay un llamado para ellos, yo creo que los artistas no deben subestimar el cariño de la gente, eso se puede poner al servicio de la gente más necesidad, y de las cosas graves de nuestra tierra”. Vives, destacó la importancia del apoyo privado, el que permite materializar este tipo de actividades, como la que se vivió en Colombia.

La ludoteca construida en Santa Marta se enmarca en la metodología NAVES (niños y niñas aprendiendo, viviendo, experimentando y socializando), una propuesta de formación basada esencialmente en la convicción de que el juego es un elemento central en la vida del ser humano y un derecho fundamental que debe ser garantizado al mismo nivel que todos los derechos humanos. La ludoteca cuenta también con un espacio de tecnología, donde los niños tendrán acceso a una computadora para jugar con software educativo infantil especializado y tendrán acceso a internet gracias a que Directv donó 2 años de internet gratuito.

Además, estará equipada con un aula Escuela+, el programa de televisión educativa que la compañía de televisión satelital desarrolla juntos a sus socios NationalGeographic, Discovery en la Escuela, Fundación Torneos, Takeoff Media y Disney y que tiene como objetivo contribuir a acortar la brecha social y tecnológica complementando el contenido curricular al que tienen acceso los niños en el aula. Ese modelo se aplica en poco más de 3.100 colegios de Chile desde hace poco más de 11 años.

Este sábado lee más de Carlos Vives en La Estrella de Valparaíso y la presencia de un chileno que se sumó como voluntario en la construcción de la ludoteca en El Austral de Los Ríos.