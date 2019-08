Raquel Argandoña y fin de su romance: "Le viene al hombre un sentimiento de culpa, de poder recuperar su matrimonio"

15:33 La panelista del matinal de Canal 13 entregó detalles del término de su relación. "Le dije 'no, cuando tengas tu tema solucionado, yo no soy asistente social ni psicóloga de nadie mi amor'", reveló.

En su programa en radio Agricultura, la panelista de Bienvenidos, Raquel Argandoña, entregó detalles de su ruptura con un hombre de 43 años con el que mantenía un romance.

"Él estaba en un proceso de separación, con dos hijos, de 7 y 8 años, pero cuál era el problema... él estaba decidido, en un principio a separarse. Pero le viene al hombre un sentimiento de culpa, de poder recuperar su matrimonio", dijo Argandoña, según informó M360

La animadora, recientemente reincorporada al matinal de Canal 13, añadió que "le dije 'no, cuando tengas tu tema solucionado, yo no soy asistente social ni psicóloga de nadie mi amor, y menos a estas alturas. Todos los problemas con tus hijos y con tu ex mujer soluciónalos tú. Ni siquiera me los vengas a contar a mí, porque de verdad no me interesa'".