Julia Vial tras ausencia de Pettersen a declarar: "Luis es un hombre contradictorio"

La animadora del matinal "Hola Chile", Julia Vial, se descargó ante la supuesta bancarrota de la pareja de Fernanda Maciel, Luis Pettersen.

“Yo voy a ser tremendamente honesta. Cuando yo vi a Luis Pettersen… a quien no conozco, no he conversado nunca con él, pero cuando lo vi poniendo su CuentaRut en pantalla a mí me chocó. A mí me chocó y soy súper honesta y abierta y me da lo mismo que me critiquen”.

Según La Cuarta, durante las últimas horas, se reveló que Luis Pettersen se encontraría en una terma al sur de Chile, y por eso no llegó a declarar el miércoles a diligencia liderada por la fiscal del caso, Patricia Varas.

Luego de cuestionar los costos y su ausencia ante la cita investigativa, la periodista expresó “A mí me chocó porque estás hablando de un tipo que es joven, que tiene preocupaciones, que tenía un auto último modelo… tenía un taxi, lo vende y se compra un Mazda último modelo. Yo cambio el auto cada ocho años”

“Si estás mal emocionalmente, ¿en qué momento empiezas a buscar un auto cero kilómetros y te compras este Mazda? Si sabes que no estás trabajando, que no estás generando, que tienes preocupaciones con otros hijo de una relación anterior", añadió Vial.

Además, manifestó que “si yo fuera Paola Correa me chocaría que el pololo de mi hija pusiera su cuenta corriente cuando se acaba de comprar un auto 0 kilómetro. Me choca”.

“Es súper contradictorio. Luis es un hombre contradictorio. Lo que está haciendo con este auto y después diciendo que no tiene plata”, finalizó la periodista.