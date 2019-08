Ignacio Lastra reveló que salió "solo" del auto donde protagonizó accidente hace casi dos años

09:22 El ex chico reality aseguró que no es su intención "quitar mérito" a quienes lo ayudaron". Sin embargo, reconoció que tiempo después de lo sucedido, se enteró de una serie de detalles.

Ignacio Lastra estuvo en el programa Podemos Hablar, donde contó por primera vez detalles del accidente que sufrió hace casi dos años, donde resultó con gran parte de su cuerpo quemado.

En la oportunidad, aseguró que tras el choque, donde iba acompañado por su ex novia Julia Fernández, el "auto se incendió instantáneamente. Es como si el auto de mierda lo prepararon para que me mataran. Eso es lo que me da más rabia".

Sin embargo, uno de los puntos que lo han marcado hasta hoy, fue la información que le entregó el equipo que manejaba la ambulancia que lo atendió. Según contó, solo se contactó con ellos meses después de lo ocurrido y se enteró de cómo logró escapar de la muerte.

"Pregunté, ¿quien me sacó? Y me dicen máster, tu saliste solo. Yo no le quiero quitar mérito a quienes me ayudaron", aseguró.

"Muchas personas me criticaron de por qué yo era tan malo y no les daba las gracias a las personas que me salvaron.

Primero, yo decía, todos saben que había mucha gente. No cachaba nada", argumentó, insistiendo en que conoció los detalles de lo sucedido tiempo después.