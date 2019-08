Andrea Hoffmann reveló haber sido víctima de abuso: "Cuando lo conté después de mucho tiempo nadie hizo nada"

13:40 "A mí me pasó con alguien muy cercano de mi familia", aseguró.

La conductora radial, Andrea Hoffmann, se refirió en un episodio de "Podemos Hablar", a uno de los momentos más difíciles de su vida. Se trató de su historia de niña, cuando fue abusada por un cercano.

“A mí me pasó con alguien muy cercano de mi familia. Generalmente, nosotros por el afán de educar a nuestros hijos, de decirle ‘mijito, dele un beso al tío, dele un beso a la tía, despídase’, y cuando te ves que el cabro no quiere te das cuenta que dejas de ver señales muy importantes que los niños no saben explicar lo que les pasa", contó.

Además, aseguró que ella nunca entendió lo ocurrido. "Yo nunca entendí, lo bloqueé. Y en ese bloqueo hay señales físicas muy importante”.

“Yo no entendí, hasta que era una mujer adulta y tenía bloqueo por todos lados. El dolor se va quitando con el tiempo, pero cuando lo conté después de mucho tiempo nadie hizo nada. El caballero seguía vivo”, agregó.