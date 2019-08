Vanessa Daroch relató el episodio de violencia que vivió en su juventud: "Pensé que me iba a matar"

“Tomé la estúpida decisión de irme de la casa. Me fui a vivir con este pololo porque íbamos a luchar contra el mundo. Era cabra chica y no sabíamos nada de la vida”, así inició su relato la médium Vanessa Daroch, refiriéndose a los episodios de violencia que vivió durante su juventud.

Fue en el programa "Podemos Hablar", donde contó que todo ocurrió cuando tenía 17 años. “Lo que me hizo abrir los ojos fue un día que voy a ver a una amiga que vivía a la vuelta de la casa de él, y no recuerdo si cuando voy entrando o saliendo, esta persona por la que yo había dejado todo, me agarra del pelo, me patea la cabeza y la espalda, me arrastró por el suelo y me llevó a la casa donde vivíamos o mejor dicho, sobrevivíamos”, agregó.

“Me salvé, porque yo pensé que me iba a matar", aseguró. "Yo en dos horas estaba en mi hogar. Agradezco a mi madre que me recibió porque ella me dijo en un principio que si me iba de la casa ya no podía volver”, concluyó.