Sabrina Sosa habló tras sufrir asalto: "Se llevaron a mi hijo por más de un minuto"

“La verdad estoy más o menos, no logré dormir nada. Estuve entre denuncias, fiscal y médicos, llegué en la mañana”, contó Sabrina Sosa a La Cuarta, refiriéndose a las consecuencias que debió sortear tras el asalto que sufrió en huechuraba.

Todo ocurrió la noche del viernes, cuando la modelo fue abordada por un grupo de sujetos, quienes le robaron su automóvil. Sin embargo, el momento de más angustia lo vivió al ver que los asaltantes se llevaban el vehículo con su hijo al interior.

"El grande me vino a forcejear, empecé a gritar que estaba mi hijo, hice mucha fuerza y quedé como quedé. Yo no podía bajar del auto y si tenia mi hijo atrás, y él lo sabia. No me lo explico todavía", contó.

Además, agregó que quedó "tirada y se llevaron a mi hijo por más de un minuto, llamé a Claudio para decirle lo que me había pasado, yo en schock no sabía que hacer".

Con ello, insistió en que "no fue sólo el mal rato, mi hijo quedó muy asustado por lo que vio. En mi caso me lastimé la rodilla, se me cortaron los ligamentos, ahora me debo hacer una resonancia para operar lo antes posible".