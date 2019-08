Betsy Camino y su romance con Julio César Rodríguez: "No fue la relación de mi vida"

Durante su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la modelo Betsy Camino, se refirió a su relación con el periodista y animador Julio César Rodríguez.

. Yo he tenido muy pocas parejas. He tenido cinco parejas y dos han sido de personas grandes. Uno es Julio, pero nunca me mudé para su casa, nunca viví", dijo Camino sobre el romance.

La modelo, además abordó la publicidad mediática que tuvo la relación y señaló que "decían hasta la mantequilla que él y yo nos comíamos.. Pero la gente como que le pone mucho…"

Respecto de la diferencia de edad entre ambos, la modelo señaló que “. A mí el hombre que me guste, me gusta”.