Ignacio Lastra respondió a rescatista que lo calificó de "soberbio"

Polémica causaron los dichos de Ignacio Lastra en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde aseguró que salió “solo” del automóvil que explotó luego de protagonizar un accidente hace dos años.

Fue uno de los rescatistas, Francisco Pacheco, quien en redes sociales aseguró que “decir 'salí solo' es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tu soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué", escribió.

"Eres un irresponsable por tu actuar del momento y por tus comentarios de hoy en TV. Sigues y seguirás siendo lamentablemente una persona no correcta”.

Los comentarios se hicieron virales, y llegaron hasta el mismo Lastra, quien respondió: “Dije que me contaron que me vieron salir solo y luego de eso me ayudaron, pero les encanta armar polémica diciendo que hice todo solo y no agradezco a nadie. Siempre lo mismo, la gente agranda todo por ser bacán", comentó.

Asimismo, a través de una storie de la red social, aseguró que “la vida no se trata de quedar bien parado, se trata de hacer las cosas bien y de corazón".