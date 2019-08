Exigen prueba de paternidad a ex participante de reality "Resistiré"

Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros de Atacama y ganador del reality “Resistiré”, se encuentra en la palestra, luego de que el programa “Instrusos” de La Red, revelara que una mujer le está exigiendo una prueba de paternidad.

Se trata de Martha Labraña, quien aseguró que hace 31 años tuvo una relación con Sepúlveda, de la que nació una hija que el minero nunca habría reconocido.

Lo que pasa es que yo tengo una hija con él, hace ya…van a ser 31 años ya. (…) No la ha reconocido, hasta el día de hoy. Yo he hablado con él por Whatsapp, le digo ‘¿Cuándo vamos a hacer el ADN?’. Mi hija sólo quiere el ADN, no quiere nada más”, comentó.

“Yo le dije altiro, le comenté altiro ‘sabí que, estoy embarazada’. Quedó para adentro, que no podía creer que estuviera embarazada y obviamente se molestó”, agregó. Además, la mujer aseguró que fue en 2010, cuando Mario Sepúlveda fue rescatado de la Mina San José, la única vez que vio a quien asegura es su hija.