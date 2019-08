Helénia Melán contó a sus seguidores una importante decisión que tomó sobre su cuerpo

A través de Instagram, la modelo Helénia Melán comentó con sus seguidores una importante decisión que tomó sobre su cuerpo. "Había considerado hacerme la cirugía feminizante de voz, no sé si la conocen, es operarse las cuerdas vocales para tener una voz más femenina y como mujer trans esta era una de mis mayores inseguridades", aseguró.

"Cuando empecé mi tratamiento hormonal, mi reemplazo de hormonas, hace casi cuatro años, el doctor me dijo que una de las cosas que nunca iba a cambiar era mi voz", agregó.

Sin embargo, después de un largo proceso, finalmente aseguró que se aceptará tal como es. "Me he dado cuenta que mi voz es parte de mi identidad", comentó.

Por lo mismo, sostuvo que "me quiero enorgullecer más por esto. Todo esto me hizo tomar la decisión que no me haré la cirugía, que ya la tenía agendada. Tomé la determinación de no hacerlo porque me quiero enorgullecer más de esta parte de mí", concluyó.