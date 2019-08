Pamela Díaz: "Me costó mucho separarme"

La animadora de Chilevisión, Pamela Díaz, confirmó en el programa Tu Vida Tu Historia, su separación del empresario Fernando Téllez.

Díaz no se había referido públicamente al tema y sólo había comentado, ante rumores y mediante redes sociales, cuando fue consultada

En el espacio vespertino, en cambio Díaz confirmó el hecho y dijo que

"No me he puesto a pensar. Sí puede ser que sea un fracaso y después me lo voy a tomar a la talla como lo hago con todas mis cosas. Hoy no puedo tomármelo a la talla", dijo.

La animadora de "Viva la Pipol" añadió sobre su separación, sin entregar más detalles, que

"Estoy tranquila de lo que hice yreveló Díaz.

Aunque dijo seguir triste por la situación, planteó que para ella estas decisiones son "masticadas, habladas. Tengo un proceso extraño, sufro en la misma relación".

, añadió.