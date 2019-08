[VIDEO] Hincha de la Universidad de Chile publicó video clip homenajeando con un reggaetón al cuadro azul

Hace dos años Princesa Alba publicó la canción "My Only One", grabada en el Estadio Monumental, uniendo por primera vez el mundo del reggaetón y el fútbol.

Ahora fue el turno de Reina Azul, quien causó revuelo con la canción "Una Pasión", donde rinde homenaje a la Universidad de Chile.

El clip se publicó en YouTube, y tiene entre su letra "para mí el bulla es una pasión, porque nuestro aguante supera la razón".

Hasta ahora, el video se ha reproducido más de 11 mil veces, generando una serie de reacciones de los hinchas y fanáticos.