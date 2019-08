Ganador de Pasapalabra: "Cuando voy a un mall siento que harta gente me mira. A veces me estresa"

En Buenos Aires estaba Nicolás Gavilán anoche, cuando Chilevisión emitió el capítulo de "Pasapalabra" que se filtró en redes sociales y en el que el joven de 22 años oriundo de Hualpén finalmente completó el rosco, llevándose los $396 millones que estaban en juego.

Desde el propio canal le propusieron a Gavilán viajar a la capital argentina, luego de que el lunes pasado se filtrara el video de su triunfo.

Así lo cuenta a hoyxhoy Carlos Valencia, productor ejecutivo del espacio de concurso que conduce Julián Elfenbein. "Le ofrecimos irse a Buenos Aires para alejarse un poquito de todo esto que iba a ser el acoso de la prensa, porque iban a estar todos detrás de él después de la filtración y él aceptó feliz", dijo y detalló que lo enviaron sin cámaras pero acompañado por "un productor, porque alguien tiene que estar al cuidado de él".

Sobre la filtración, Valencia comenta que "primero lo vivimos con pena, después con resignación y ahora ya dimos vuelta la página".

Chilevisión abrió una investigación para encontrar los responsables del video, pero el productor del programa dice que desconoce los resultados de la indagatoria. Sin embargo, asegura que el hecho no les arruinó la fiesta: "Nos sentimos súper orgullosos del programa que hemos hecho, partió siendo una apuesta veraniega de 13 capítulos y ya lleva 320".

Al que definitivamente no se le aguó la fiesta fue a Nicolás, que ganó cerca de $420 millones, si a los $396 millones que se llevó anoche se le suman los $5 millones que se llevó en las últimas semanas y los $17 millones que acumuló en apariciones anteriores.

"Estamos haciendo historia entregando el premio más grande de la historia de la televisión chilena", festeja Valencia. "Son cerca de $420 millones que se los lleva alguien que además se lo merece, que es querido por el público, talentoso, que congeló sus estudios para abocarse a este programa, entonces el tema de la filtración dimos vuelta la página y estamos súper orgullosos", sentencia el productor.

Escueto, como se le vio en los 53 capítulos de "Pasapalabra" en los que participó, Nicolás Gavilán cuenta desde la capital trasandina que cuando recibió la invitación del canal para viajar "no lo pensé, porque bacán venir a Buenos Aires".

No sé si tanto pero cuando se filtró me dijeron que me iban a traer acá por el acoso periodístico y yo dije que sí.

No, la verdad que no.

Sí, estoy feliz. No sé si lo he logrado procesar completamente pero sí, estoy feliz.

jajaja sí y ver también en cuánto va a quedar la plata por el tema de los impuestos.

Comprar un departamento, hacer algún viaje y eso.

Ha sido entretenido recibir el cariño de la gente, que me pidan fotos. De repente me estresa, por ejemplo, cuando voy a un mall o algo así como que siento que harta gente me observa. A veces me estresa un poco.