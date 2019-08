Francisca Valenzuela: "Ahora hay una sensación de que sí puedo echarle flores a mi amiga porque sé que no competimos"

Con un pendón con una foto de ella atrás, Francisca Valenzuela contesta las preguntas de hoyxhoy, a la vez que golpea sus largas uñas pintadas de plateado escarchado contra la mesa. Un gesto que acompaña las palabras que dispara rápidamente y con seguridad. La misma que quiso impregnar en la letra de "Héroes", tercer adelanto de su próximo disco, que será el cuarto desde su debut de 2007 "Muérdete la lengua" y el primero que edita bajo el alero de Sony Music, sello con el que firmó tras 12 años como independiente.

En las oficinas de esa multinacional analiza el camino que la llevó al sucesor de "Tajo abierto" (2014), disco que aunque aún no lanza, dice que ya está casi listo.

El año pasado presentó los dos primeros adelantos, "Ya no se trata de ti" y "Tómame", a los que sucedió "Héroe", que para la cantautora, "habla de un empoderamiento, una autorrealización, un tomarse a uno mismo con cariño y con fuerza, la fuerza que uno lleva dentro, pero en un formato pop entretenido y fresco".

Un sonido que, tal como adelantó en su show en los premios Pulsar 2019, la tiene con una nueva puesta en escena con bailarinas y vestuarios vistosos que va en línea con la proyección internacional que busca.

Si bien siempre había conversado con discográficas, nunca había sentido que era el momento correcto. Creo que ahora tengo la capacidad, la madurez, la claridad, para liderar un equipo y sentirme escuchada. Creo que ya no tengo miedo, no tengo nada que perder. Y que además, para mí siendo independiente, había un costo de tiempo y energía importante invertido y no estaba dispuesta a seguir haciendo eso. También es un siguiente paso de crecimiento importante.

Es como otra escala de cosas, pero ha sido bacán. Todo partió con "Tómame". Dirigí ese video, me imaginé toda una puesta en escena con las chicas bailando y dije: "Esto lo quiero llevar al en vivo" y me metí en un lío gigante. Y la puesta en escena hoy en día tiene momentos en el piano sola, momentos con las bailarinas full pop, muy entretenido, y están los momentos con la banda tocando batería. Todas esas cosas donde yo me siento identificada artísticamente las he logrado poner en una puesta en escena que es más ambiciosa, pero que siento que refleja un crecimiento.

En 2016 Francisca Valenzuela dio un giro hacia el activismo al lanzar Ruidosa, el festival feminista que ha exportado a México y Perú. Una iniciativa que además ha llevado a cabo estudios de problemáticas de género asociadas a la industria musical y que canaliza uno de los tantos intereses de la inquieta artista nacional.

Siento que sí, 100%. Pero más allá de la sororidad como aspecto personal, porque uno puede tener colegas con las que es amiga y otras que no, sí creo que lo importante es que en el espacio público hay una sensación de apoyo mutuo y eso es lo importante. Es algo como que floreció, que ahora hay una sensación de que yo sí puedo echarle flores a mi amiga y no hay problema, porque yo sé que no competimos, porque si nos dicen que competimos yo te digo "cállate, filo, ese es tu problema no el mío", porque no tengo susto que eso amenace mi espacio y mi éxito, porque gran parte de la competencia que ponen entre las mujeres es por esta idea de que no pueden haber dos mujeres porque no hay espacio suficiente. Entonces yo creo que eso sí está cambiando.

Sí, vienen, se sabrá pronto.