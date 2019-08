Patricia Maldonado se refirió a sus detractores: "Me importa una raja lo que digan y lo que hablen"

El último capítulo emitido del programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", tuvo como invitadas a Raquel Argandoña, Catalina Pulido y Patricia Maldonado para hablar sobre el café concert llamado "Viejas Julias".

En el late, la panelista de "Mucho Gusto" aprovechó el espacio para expesar su opinión frente a sus detractores que la crítican.

Maldonado expresó que “¿Te digo la firme? A estas alturas de mi vida, yo he vagado tanto, he andado por tantos caminos que… ¿les digo la firme? Me importa una raja lo que digan o lo que hablen. Yo no perdería mi precioso tiempo porque no sé cuánto me queda. Si me quedan cinco minutos, un año, no tengo idea. La vida es muy corta para preocuparme de un we*n que está cagado de la cabeza”.

“Yo me preocupo de otras cosas, me interesan otras cosas, la paso la raja”, añadió.

En esta misma línea, la conductora, Francisca García-Huidobro le consultó si existía algun tipo de comentario que le causará dolor, momento en que Patricia Maldonado sólo manifestó “Me duele, y que no se atrevan, que me toquen a los míos”.

Soy libre de pensamiento. Vivo en un país democrático y si tú no aceptas mi forma de pensar eres dictador. Así de simple”, concluyó.