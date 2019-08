Mayte Rodríguez respondió a pasajero que la criticó por viajar con su mascota

Luego de que el abogado Juan Carlos Cerda denunciara que Mayte Rodríguez viajó junto a su perrita en la cabina la actriz chilena respondió que cumplió con todos los requisitos para poder hacerlo.

A través de un escrito de la agencia de comunicaciones Versus enviado a Bio bio, cuenta que “nuestra representada Mayte Rodríguez viajó con su perrita fuera del país cumpliendo con todos los protocolos sanitarios exigidos por el SAG, al igual que con la normativa aeronáutica solicitada por la línea aérea LATAM. Su mascota está entrenada desde los 3 meses de vida y no hubo reclamos de su comportamiento durante el vuelo desde Santiago a México ni México Santiago”.

“Hasta donde pudimos indagar el pasajero no presenta quejas respecto al actuar de Mayte ni tampoco ha argumentado incomodidad respecto a cómo se comportó su mascota durante en vuelo -no hubo ladridos, no se movió del espacio asignado, tampoco hizo sus necesidades en el avión", añadió.

Finalmente, el comunicado aclara que su reclamo no es directamente hacia su representada, pues ella cumplió con las normativas sanitarias y legales por su mascota. sin embargo, también ofrecieron disculpas y aseguró que "aprovechamos la instancia para desmentir categóricamente dos situaciones: Primero Mayte no estuvo paseando a su mascota durante el vuelo, (las imágenes captadas corresponden al momento en que ella ingresa al avión). Segundo: la mascota no viajó dopada”.