Confirmaron el regreso de Matrix con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss

Los personajes “Neo” y “Trinity” volverán a la pantalla grande, luego de que este martes se confirmara la cuarta entrega de “The Matrix 4”.

La cinta de ciencia ficción, estrenada en 1999, comenzaría su producción el próximo año y tendrá nuevamente como protagonistas a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Por su parte, Lana Wachowski estará a cargo de escribir y dirigir esta nueva versión.

Según la revista “Variety”, Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures serán los encargados de producir y distribuir globalmente el filme.

“No podríamos estar más entusiasmados con re-entrar a The Matrix con Lana. Ella es una verdadera visionaria, una realizadora particular y originalmente creativa, y nos encanta que vuelva para escribir, dirigir y producir el nuevo capítulo en el universo de The Matrix“, explicó el chairman de Warner Bros Pictures, Toby Emmerich.