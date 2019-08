Alex Ubago: “El Festival de Viña fue un antes y un después en mi carrera”

Actualizar su sonido sin perder su esencia romántica fue lo que se propuso Álex Ubago con “Maldito miedo”, sencillo que lanzó hace pocos días y que es el primer adelanto del que será su octavo disco desde su debut en 2001.

Tal como lo han hecho diferentes exponentes de la balada, Ubago coqueteó con el popular género urbano en su nuevo single, en el que colaboró con el rapero español Soge Culebra. “Él es un artista bastante más joven que yo, tiene 19 años, y tiene un estilo diferente al mío, pero fue curioso porque cuando lo conocí me confesó ser muy fan mío y mostró mucho interés por hacer algo juntos”, cuenta a hoyxhoy desde su casa en San Sebastián, España.

A raíz de esa propuesta escribió “Maldito miedo”, una canción que fusiona lo urbano y lo romántico. “Yo estaba en una búsqueda digamos de renovar un poco mi sonido”, explica.

El resultado de esa búsqueda se verá reflejado en el disco que sucederá a “Canciones impuntuales” (2017) y que el cantautor adelanta que “saldrá en algún momento en 2020” y que “viene un poquito un sonido renovado”.

La balada nunca muere, es eterna, y creo que la gente siempre necesita escuchar baladas y emocionarse con la música. Lo que pasa es que sí es cierto que las tendencias musicales van cambiando, los sonidos se van actualizando y se van fusionando con otros estilos. Cuando hablamos de la música urbana, yo creo que engloba muchos estilos; a veces se le relaciona directamente con el reggaeton pero no es solamente eso. Y en ese sentido siento que la balada sigue muy presente. Estoy escuchando artistas como Sebastián Yatra, Ed Sheeran o Drake, o artistas como Manuel Medrano, artistas que siguen, me incluyo en ese grupo, seguimos haciendo baladas; lo que pasa es que quizás les ponemos un traje diferente, que es en lo que estoy trabajando ahora.

Pues sí, la verdad es que lo he comentado las veces que me han preguntado si volvería a Viña: por supuesto, volvería con los ojos cerrados. Tengo un recuerdo maravilloso de cuando estuve en 2004 con la salida de mi segundo disco, que tuve la oportunidad de actuar en Viña. Fue un antes y un después en mi carrera, en Chile y en Latinoamérica. Y si me dieran la oportunidad de volver lo haría sin dudarlo. De momento no hay planes, no puedo confirmar nada porque no ha habido una propuesta sobre la mesa pero ojalá que la haya.

Álex Ubago estará revisando sus éxitos y presentando al público su nuevo sencillo el próximo viernes 30 de agosto en el Gran Arena Monticello. “Va a ser un placer volver a Chile, que entre todos los países ha sido y es uno de los más importantes para mí, un país donde hago muchos conciertos, donde la gente me da mucho cariño y donde siempre me he sentido muy a gusto”, comenta.