Josefina Montané: “A veces siento mucha presión, ya sea por el trabajo o por mi cabeza que me impide descansar”

La actriz Josefina Montané, quien actualmente forma parte del elenco de la teleserie “Amor a la Catalán” de Canal 13 y anima el programa de K-Pop para la misma estación, reveló su actual estado y dijo que que “a veces siento mucha presión”.

En su cuenta de Instagram, Montané dijo que “ya sea por el trabajo o por mi cabeza que me impide descansar. Tuve que llegar al extremo de que mi cuerpo me tirara a la cama por un vértigo muuuuuy fuerte. Ha pasado más de un mes… el mareo es leve, pero sigue”.

“Para sacar en limpio: No dejarme de lado, no sobre exigirme, nada es tan grave como mi cabeza lo cree… lo más grave es no cuidarme. Amarme”, añadió la actriz.

Montané además dijo que compartió la situación, pues es una realidad que veo en muchas personas”.