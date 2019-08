Wilma González contó la compleja situación económica por la que esta pasando: "Es agotador vivir así"

La ex chica reality, Wilma González, siempre esta activa en redes sociales contando su día a día y esta vez comentó el complicado momento económico que vive.

La modelo española publicó una imagen suya a su cuenta oficial de Instagram y junto a ella escribió “buen día mundo!!! A trabajar con toda la actitud. Hoy comenzó mi día de pagos y me pone muy nerviosa generar más gastos que ingresos“.

“Santiago es una ciudad cara para vivir y pagando isapre, alquiler, agua, luz, gastos comunes, Internet, celular, gastos escolares… Y todo sola… Es de locos!!!” añadió.

La española además contó que “Ni hablar de ahorrar. Tengo que inventar algo para generar más, pero el tiempo no me da porque mi hijo me necesita también, las madres hacemos magia… Igual es agotador vivir así… Necesito un cambio en mi vida!!! Ese fue mi descargo”.

Finalmente, agredeció que su hijo se encuentra bien de salud y el apoyo que ha recibido de su pareja.