Vale Roth relató el incómodo momento que vivió en la PDI: "Me dijo ‘envíame las fotos por Whatsapp’"

17:25 La ex chica calle 7 se encontraba denunciando la filtración de unas fotos íntimas suyas en redes sociales.

Incómodo momento vivió la ex chica calle 7, Vale Roth, cuando fue a denunciar en la PDI la filtración de unas fotos íntimas suyas en redes sociales.

Según relató a través de sus historias de Instagram, mientras estaba denunciando vivió una situación muy incómoda, pues los detectives que estaban viendo su cajo le solicitaron a la influencer que le mandaran esas fotos privadas por WhatsApp.

Roth contó que “hace un mes y medio se filtraron unas fotos mías en Instagram y Twitter, y bueno, yo fui a la PDI, denuncié”.

“Estuve ahí como dos horas; de hecho, el que me tomó el caso -que no voy a decir el nombre, pero tengo pantallazos-, me dijo ‘envíame las fotos por Whatsapp’, y se las mandé, esas fotos humillantes, le mandé todo”, añadió.

Ese momento fue el más humillante para Valentina Roth para la ex chica Yingo, pues afirmó que “eran tres hombres y esas fotos las imprimieron grandes y las pusieron en la mesa. Mientras ellos las veían y yo estaba sola, me sentía muy mal viendo esas fotos, porque no las quería ver, menos en grande”.

“Dijeron que iban a llamar a los tres involucrados en el caso y no han llamado a nadie”, detalló Roth.

Finalmente, les hizo una pregunta a sus seguidoras. “Entonces… mujeres, ¿cómo se sentirían? Hay tres hueones de la PDI viendo tus fotos, que más encima están impresas, en grande. Y no llegó a nada, no está en curso, no está en nada. Entonces estoy emputecida" cerró la influencer.