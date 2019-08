Karol Lucero respondió a sus detractores: "No saben que trabajan para mi"

El panelista del matinal de Mega, Karol Lucero, se encuentra disfrutando de sus vacaciones y ha recibido críticas a través de redes sociales.

Ante eso, el locutor radial publicó una nueva fotografía en su Instagram donde un usuario le preguntó “Karol, ¿por qué la gente te tira mala onda en Twitter?“.

A lo que Lucero respondió que "da igual... veo el lado positivo; es un grupo insignificante que no supera 10k donde ninguno me conoce realmente y que además no saben que trabajan para mi".

La respuesta del panelista de "Mucho Gusto" obtuvo más de 80 "Me gusta".