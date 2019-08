Don Francisco y acusaciones de abuso contra Renato Poblete: "La gente tiene una doble personalidad, y uno no es capaz de escudriñarla”

En una conversación con La Tercera, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, se refirió a su relación con el sacerdote fallecido, Renato Poblete, acusado de abuso sexual, con quien mantenían una entrecha relación.

El conductor de televisión expresó que "yo (estoy) sorprendido, y todas las personas de mi alrededor, que lo conocimos, que trabajamos con él y con el Hogar de Cristo muchas veces, estamos absolutamente sorprendidos de lo que hemos escuchado".

"Bueno, en este caso, tenemos que creer que la justicia va a hacer lo correcto, pero nunca lo imaginamos, nunca lo pensamos, jamás se nos pasó por nuestra mente" añadió el presentador de la Teletón.

Además, contó que él participó en varias cenas de pan y vino de Hogar de Cristo que organizaba Poblete. “Yo colaboré con las cenas de pan y vino del Hogar de Cristo muchas veces, y lo sentía un hombre muy comprometido con su causa, sentía que era un hombre que luchaba mucho por sacar adelante su organización. Para mi es una total sorpresa" insistió.

Don Francisco también manifestó que "lo que dice el diario, la acusación que se le hace, es una persona que yo nunca conocí. Yo conocí a un Renato Poblete un cura bondadoso, buena gente, preocupado de los pobres, así lo veía yo, preocupado de su institución. Puede pasar a veces que la gente tiene una doble personalidad, y uno no es capaz de escudriñarla”.

Finalmente para cerrar el tema, Kreutzberger aseveró que “bueno, yo digo que lo conocí bastante, compartí con él en muchos de sus eventos de pan y vino; cuando me lo solicitó, en todas las oportunidades que conversé con él, nunca noté… porque podría decir ‘sí, a mí me parecía…’. No, sería una mentira. Para mí lo que dicen del padre Renato Poblete, ese es un Poblete que yo no conocí”.